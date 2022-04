FAST wint wedstrijd die ploeg liever niet had gespeeld: ‘Te veel duels die nergens om gaan’

Als het aan coach Jacek Ziemba gelegen had, was de thuiswedstrijd in de Activiahal niet gespeeld. De club uit Gennep en Sint Anthonis deed afgelopen week een poging bij de bond om de strijd om plek negen tot en met twaalf op papier af te doen, of om het wedstrijdsysteem om te zetten in play-offs.

Nu speelt FAST nog een volledige competitie van zes wedstrijden waarin, behalve de eindklassering, niets op het spel staat; ook geen degradatie. ,,Als je kijkt naar iets simpels als benzinekosten”, stelt Ziemba. ,,Of de vele vrijwilligers die in actie moeten komen. Dan is het eigenlijk onzin om zoveel wedstrijden die nergens om gaan te spelen. Alles afblazen, was alleen geen optie. Play-offs was een goed alternatief, omdat daar meer spanning en druk bij komt kijken. Drie van de vier teams waren voor, maar Set-Up hield dat helaas tegen.”

Set-Up heeft al aangegeven zich komend seizoen terug te trekken uit de eredivisie en, zo zei Ziemba, de ploeg uit Ootmarsum wil graag nog het maximale aantal wedstrijden op het hoogste niveau van Nederland spelen. De eerste leverde het team in ieder geval geen zege op, al kwamen ze nog wel op voorsprong: 21-25, 25-18, 29-27, 25-16.

,,Ik vind het knap hoe mijn team zich voor deze wedstrijd heeft opgeladen na de teleurstelling van het missen van de play-offs om de landstitel”, zei Ziemba. ,,De overtuiging was niet zoals de weken hiervoor, maar dat is begrijpelijk. Er zaten goede en slechte periodes bij, maar ik ben blij met deze overwinning.”

FAST had de zege onder meer te danken aan een goed scorende Silke Bruil (tien punten), die als diagonaal de laatste weken steeds beter op dreef is. ,,Complimenten voor haar”, zei Ziemba. ,,Op een voor haar nieuwe positie krijgt ze de ruimte, en kweekt ze vertrouwen. Ze was scherp, ook in de blokkade.”