Gassel met één doelpunt marge naar Oeffeltse ‘heksenketel’

Daardoor is de return, zondag in Oeffelt, toch nog spannend. ,,Dat zal een heksenketel worden”, keek Gassel-trainer Dennis Koenders na afloop alvast op die clash vooruit. ,,Het is balen dat we zo’n goede uitgangspositie hebben verspeeld en daarom heb ik een dubbel gevoel. Toch moeten we focussen op het positieve: we hebben nog steeds een doelpunt marge, en we hebben het in dit eerste duel goed gedaan.”