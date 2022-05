Gennepse AWC-spits Safa Kizir kiest voor een overstap naar Gemert

,,Dit is een mooi moment om één, misschien wel twee stappen omhoog te zetten”, spreekt Kizir trots over zijn zomertransfer. ,,Ik speel al vijf jaar in Wijchen en zeker gezien mijn leeftijd moest het nu gebeuren. Sowieso heb ik altijd het gevoel gehad dat ik hoger kan dan de hoofdklasse. Deze stap zat er dan ook wel aan te komen. Let wel dat ik me moet bewijzen. Mogelijk zelfs in de tweede divisie, dat zou echt een leuke ervaring zijn. Dan moet Gemert wel promoveren.”