Gennepse voetballer Niels Fleuren kondigt afscheid aan na bijna 550 profduels

In totaal speelde Fleuren negentien seizoenen betaald voetbal (547 officiële duels, waarvan 490 competitiewedstrijden). Voordat hij in Oss belandde, droeg hij een jaar het shirt van FC Emmen. Fleuren is echter het bekendst van zijn tijd bij VVV. Dertien seizoenen speelde hij in Venlo. De Noord-Limburger verkreeg zo de bijnaam de Maldini van De Koel.