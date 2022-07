‘Geweldige ervaring’ voor regiorenners in profkoers

Krachttoer Hapse Boys leidt tot handhaving: ‘We waren al dood en begraven’

BEEK - Handhaving is het huzarenstukje van Hapse Boys. De derdeklasser was na nul punten uit twaalf duels door velen afgeschreven. De 2-0 zege in de nacompetitiefinale tegen RKHSV bevestigt de opmars van de laatste maanden.

19 juni