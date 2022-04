Graafse judoka Guusje Steenhuis jaagt in Bulgarije op haar eerste Europese titel

GRAVE/SOFIA - Judoka Guusje Steenhuis gaat zondag op jacht naar de Europese titel. De Graafse is in het Bulgaarse Sofia als derde geplaatst, achter de Française Madeleine Malonga en Duitse Luise Malzahn.

Ze kent met een bye in de eerste ronde en Jovana Pekovic, de nummer 76 van de wereldranglijst, in de tweede ronde als opponent een op papier gunstige loting. Voor Steenhuis telt op de Europese kampioenschappen niets minder dan goud. De 29-jarige Brabantse won die medaille nog nooit. Ze veroverde wel al vier zilveren plakken op het toernooi, in 2016, 2017, 2019 en 2021.

Ze verloor vorig jaar in de eindstrijd in de klasse tot 78 kilogram nipt van de Poolse Beata Pacut (met een golden score).

De EK van vorig jaar was het laatste meetmoment voor de Olympische Spelen van afgelopen zomer. Steenhuis versloeg toen concurrente Marhinde Verkerk in de kwartfinale. Die landgenote is er dit weekeinde niet meer bij. Verkerk stopte met judo nadat Steenhuis werd aangewezen voor de Spelen in Tokio.

Nieuwe concurrent

Wel betreedt er in Sofia naast Steenhuis nog een andere Nederlandse de tatami: Natascha Ausma. De 25-jarige Friezin is Steenhuis’ rivaal op weg naar de Spelen van 2024 in Parijs. Het olympisch kwalificatietraject voor dat toernooi start na de Europees kampioenschappen, in juli bij de Grand Slam van Boedapest.

Steenhuis, de voormalig nummer 1 van de wereldranglijst, komt pas voor de derde keer in actie dit seizoen. Ze maakte in februari bij de grand slam van Tel Aviv haar rentree op de mat, bijna tweehonderd dagen na de gemengde landenwedstrijd op de Spelen waarin ze met de ploeg net naast het brons greep.

Voor Steenhuis was het ook haar eerste toernooi met haar nieuwe trainer Garmt Zijlstra. Begin deze maand behaalde ze zilver op de grand slam van Antalya.

Op Instagram zegt Steenhuis: ,,Zware sessie op Koningsdag als laatste voorbereiding voor de opkomende Europees kampioenschappen. Ik voel me sterk.”