Graafse judoka Guusje Steenhuis verovert zilveren EK-medaille en lijkt zeker van Olympische Spelen

De EK gelden als het laatste meetmoment voor de Spelen. Na het titeltoernooi bepaalt de judobond wie van het tweetal er naar Japan gaat. Steenhuis en Verkerk voldoen allebei aan de olympische kwalificatie-eisen, maar per gewichtsklasse mag er maar één judoka per land naar de Spelen. Dat was in 2016 ook zo, toen ging de voorkeur nog uit naar Verkerk.

Steenhuis versloeg zondag Verkerk in de kwartfinales. Verkerk kreeg in de verlenging van de wedstrijd haar derde straf (vanwege passiviteit) en eindigde in de Altice Arena uiteindelijk als zevende. Steenhuis won na de zege op Verkerk in de halve finale van Loriana Kuka uit Kosovo, met een armklem. In de tweede ronde had de als derde geplaatste Steenhuis nog afgerekend met de Russische Aleksandra Babintseva.