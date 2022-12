Graafse judoka Steenhuis pakt brons op World Masters in Jeruzalem

Na de derde plek in 2016 (Guadalajara, Mexico), 2017 (Sint-Petersburg, Rusland) en 2021 (Doha, Qatar) veroverde de 30-jarige Graafse donderdag brons in Jeruzalem.

Steenhuis was in de strijd om de derde plaats in de categorie tot 78 kilogram te sterk voor de Madeleine Malonga. De Brabantse won op straffen van de Française, die als derde was geplaatst.

Eén duel verloor Steenhuis in Isräel: de kwartfinale van de Japanse Rika Takayama. Via de herkansing tegen Zhenzhao Ma uit China kwam ze alsnog in het finaleblok terecht. In de eerste ronde had Steenhuis met de Duitse Anna Monta Olek afgerekend.

Steenhuis was in Jerusalem als vierde gerangschikt. Eerder deze maand vloog ze er bij de Grand Slam van Tokio al in de tweede ronde uit tegen de Japanse Mao Izumi.

