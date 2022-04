HBV haalt linksback Van den Besselaar komende zomer terug van JVC

FAST verliest in vijf sets van Voltena

NIEUWENDIJK - De volleybalsters van ARBO Rotterdam/FAST zijn zaterdag in hun tweede duel in de B-poule van de eredivisie tegen een nipte nederlaag aangelopen. In Nieuwendijk ging de formatie van coaches Jacek Ziemba en Josha Kailola met 3-2 onderuit tegen Voltena: 25-20, 19-25, 26-28, 25-20, 15-10.

