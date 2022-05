Heijen raakt Roelofs (20) kwijt aan Achilles: flinke stap voor belofte die pas vijf jaar keeper is

Roelofs staat voor een concurrentiestrijd met oud-JVC’er Yorrit Kanters uit Haps, bij het naar de eerste klasse gedegradeerde Achilles. ,,De kans bestaat dat ik op de bank beland, maar die is er bij Heijen ook”, zegt Roelofs. ,,Ook Yorrit kan geblesseerd raken, rood krijgen of slecht spelen. Ik zal mezelf moeten laten zien. Bovendien kan ik van Yorrit leren. Van zijn ervaring.”

Opvallend is dat Roelofs pas sinds de junioren keeper is. Zo debuteerde hij op zijn 15de in het eerste elftal van Heijen. Eerder werd hij als veldspeler gescout door JVC Cuijk. ,,Het gaat vrij snel met me, dat klopt. Dat ik binnen vijf jaar na de start als doelman deze stap maak, is niet gebruikelijk. Ik had die ook nu nog niet verwacht, omdat ik het begin van dit seizoen vanwege een blessure gemist heb en we met Heijen geen topjaar hebben.”

Niet vergeten

Zijn overstap heeft Roelofs ook niet zozeer dit jaar verdiend, weet hij. ,,François Stevens is de keeperstrainer van Achilles. Hij heeft in het verleden één seizoen bij Heijen gezeten. Hij is mij schijnbaar niet vergeten”, zegt Roelofs. ,,Dat ik hem ken is dan een voordeel. Mijn ambitie is ook om zo hoog mogelijk te spelen. En Achilles is een paar niveaus beter dan Heijen.”

Roelofs houdt zijn focus overigens nog wel even gericht op Heijen, de club uit zijn woonplaats, de nummer zeven van de vierde klasse G. ,,De nacompetitie is nog haalbaar. Daar gaan we voor”, zegt Roelofs vol bravoure. ,,Afsluiten bij Heijen met de play-offs voor promotie, dat zou super zijn.”