Herlings per traumaheli naar ziekenhuis na ongelukkige val bij training

Nog voordat het spel op de pole was begonnen sloeg het noodlot al toe voor Herlings. De KTM-coureur landde in een langzame ronde op een zacht deel van de baan waardoor zijn voorkant vast leek te staan. Vervolgens sloeg hij over de kop en ving hij de klap op met zijn nek, voordat hij verder rolde. Herlings bleef even op de grond liggen voordat medisch personeel hem ging behandelen.



De 25-jarige coureur werd ter plaatse onderzocht, waar naar verluidt in ieder geval werd vastgesteld dat hij al zijn ledematen nog kan bewegen, hetgeen een verlamming uit zou sluiten. Wel zijn er zorgen over de nek van de viervoudig wereldkampioen.



Hoewel de ernst van zijn blessure nog onbekend is, staat vast dat Herlings op woensdag niet meer in actie komt. Het ligt ook niet voor de hand dat de Brabander aanstaande zondag bij de derde van drie GP’s in Faenza wel opstapt.