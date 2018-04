Hockeyclubs Boxmeer en Venray ‘in gesprek’ na ongeregeldheden

BOXMEER/ VENRAY – De besturen van de hockeyclubs Boxmeer en Venray gaan binnenkort met elkaar in gesprek. Aanleiding daarvoor zijn de ongeregeldheden van afgelopen zondag, rond de competitiewedstrijd in Venray (4-2).

Na afloop van het duel in de derde klasse C ging het mis. Spelers van de hockeyclubs kregen het met elkaar aan de stok, waarna er een opstootje ontstond.



Voorzitter Pieter-Paul Geurts van Boxmeer wil niet veel kwijt het incident. Hij was niet bij de wedstrijd aanwezig. Geurts: ,,We gaan in gesprek met Venray, omdat de sfeer bij deze derby grimmiger is dan bij bijvoorbeeld de wedstrijden tegen Civicum (uit Cuijk, GD). We zijn buren en moeten met elkaar verder.’’

Hockey onwaardig

Venray-voorzitter Anthio Straten betreurt het incident. ,,Wat er is gebeurd, is niet hockey-waardig’’, stelt hij. ,,Tijdens het thuisduel heeft het publiek van Boxmeer dingen geroepen, waardoor deze wedstrijd extra lading kreeg. Na de wedstrijd is er vervolgens wat voorgevallen.’’

De voorzitter van Venray was zelf niet bij het duel. Er zou na afloop ook zijn geslagen, maar bij zowel Straten als Geurts is daarover niets bekend.

Tweede incident

Voor Boxmeer is het de tweede keer in een jaar tijd dat het mannenteam betrokken raakt bij schermutselingen. Eind vorig seizoen werd het duel met Tegelen gestaakt na een vechtpartij. De Brabanders werden gestraft met een boete, drie punten aftrek en het duel moest opnieuw gespeeld worden.

Geen actie KNHB