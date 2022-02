Hoe blijf je fit en fris als amateurvoetballer met al die wedstrijden? ‘Let op je slaap en voeding’

De sportpsycholoog: ‘Gezond eten, goed slapen en liever geen machtsstrijd’

,,Zoveel wedstrijden voetballen in korte tijd is niet alleen fysiek zwaar, maar ook mentaal”, zegt sportpsycholoog Paul van Zwam uit Nijmegen. ,,Omdat rust nemen er nu vaak bij inschiet. Maar tijd voor ontspanning is nóódzaak.”

,,Energie en spelplezier zijn nodig om te presteren. In het profvoetbal meten ze dat, net als vermoeidheid, meerdere keren per week met een vragenlijst. Klinkt zweverig, maar zo worden spelers gemonitord. Dat zullen trainers in het amateurvoetbal nu ook echt moeten doen.”

Quote Amateur­voet­bal­lers zorgen normaliter slecht voor zichzelf

,,Een tip voor de spelers is dat ze goed op hun voeding en slaaptijd moeten letten. Al zal dat een opgave zijn. Amateurvoetballers zorgen normaliter slecht voor zichzelf. Neem de ongezonde voeding meteen na de wedstrijd, zoals het drinken van veel bier. Daardoor moet het lichaam nog harder werken om te herstellen.”

,,Een mentale break kan helpen. Even een leuke teamactiviteit doen, in plaats van een training. Of een overnachting met de ploeg een dag voor een wedstrijd. Na zo’n lange tijd zonder wedstrijden wordt de pikorde van het team opnieuw bepaald. Iedereen ziet kansen. Maar die machtsstrijd is contraproductief. Hoe sneller er stabiliteit is, hoe beter de prestaties.”