‘Hovenier’ Nils Goertz kondigt vertrek aan bij Vianen Vooruit

,,Ik heb als hovenier zwaar werk. De combinatie met voetballen in Vianen valt me zwaar”, zegt middenvelder Goertz. ,,Het is het hele plaatje. Ik train de laatste weken bijvoorbeeld maar één keer per week, ook omdat ik in de avonduren nog de administratie moet doen. Ik vind dat je op dit niveau wekelijks tweemaal moet trainen. Op lager niveau is dat toch echt anders.”