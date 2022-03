Ian Hussein Ngobi, debutant en vaandeldrager van VVV-Venlo

Of het interview bij ESPN was of L1. Ian Hussein Ngobi weet het niet meer. Zijn profdebuut bij VVV-Venlo heeft hij dan ook in een roes beleefd. Twee weken na zijn basisplaats in De Braak schieten flitsen van de wedstrijd bij Helmond Sport (0-3) door zijn hoofd. ,,Na mijn assist bij de 0-1 kwam alle emoties eruit. Zo wist ik niet waar ik heen moest rennen, totdat ik Sven Braken met open armen zag staan. Toen ben ik hem maar om de nek gesprongen.”