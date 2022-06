Jacobs mist met Gemert de titel in de derde divisie

Gemert, met Jacobs als sterkhouder in de defensie, wacht nu de nacompetitie voor een ticket naar de tweede divisie. De Brabantse formatie gaat daar niet met veel vertrouwen in. Op 14 april werd er voor het laatst gewonnen.

Met Pasen had Gemert nog negen punten voorsprong op naaste achtervolger OFC. Door een dramatische reeks lag de titelstrijd plots open. Zo had Hercules voor de laatste speelronde de beste papieren. Het Utrechtse team speelde echter gelijk tegen ADO’20 (3-3). OFC was zo de lachende derde.

Jacobs ontvangt donderdag met Gemert tweededivisionist GVVV in de kwartfinale van de play-offs. De return is twee dagen later in Veenendaal.