Jubileumfeest Gassel zorgt voor vervroegde ‘degradatiefinale’ tegen De Zwaluw

In het derde weekeinde van juni viert de club het 75-jarig bestaan. ,,We zijn blij met de bereidheid van De Zwaluw”, zegt voorzitter Eric van Boekel van Gassel. ,,Samen zijn we op het idee gekomen om onze thuiswedstrijd anderhalve week naar voren te halen en de wedstrijd in Oeffelt van komende zondag te laten staan. Dat de volgorde van de duels nu verandert, is dan maar zo. We kunnen tijdens ons jubileum gewoon niet spelen.”