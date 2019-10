Judoka Guusje Steenhuis uit Grave tankt vertrouwen in feestweekeinde

Activia uitgescha­keld door topdivisio­nis­ten en raakt koppositie kwijt aan Havoc

27 oktober SINT ANTHONIS - Activia is zaterdag in de tweede ronde van het nationale bekertoernooi uitgeschakeld. In een poule met topdivisie-ploegen Vocasa en Sliedrecht Sport 2 werd de ploeg uit Sint Anthonis, dat één niveau lager speelt dan de tegenstanders, tweede. Alleen de nummer één van het drieluik plaatste zich voor de achtste finale.