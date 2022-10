Judotalent Niels Thijssen uit Boxmeer pakt brons bij debuut op NK: ‘Dit is echt gaaf’

ALMERE - Niels Thijssen heeft zijn debuut op de Nederlandse kampioenschappen judo bekroond met een bronzen medaille. Het talent uit Boxmeer won zaterdag in Almere van David Bergfeld in de troostfinale in de categorie tot 73 kilogram.

,,Meteen derde van Nederland, bij alle grote mannen. Dat is echt gaaf én geeft vertrouwen voor de toekomst”, jubelde Thijssen een dag na de NK. De 20-jarige bezorgde Stichting Topjudo Nijmegen (STJN) een van de vier medailles. ,,Het was een topdag. Na afloop zijn we met z’n allen wezen uiteten. Bij een all you can eat restaurant. Dat hadden we wel verdiend.”

Thijssen had een bye in de eerste ronde en toonde daarna zijn goede vorm. Zo schakelde hij in de kwartfinale Jelle van Teijlingen uit na verlenging. In de halve finale was de latere winnaar Matthijs van Harten te sterk. ,,Matthijs is een topper, die altijd op Sportcentrum Papendal heeft getraind. Tegen dat soort gasten keek ik altijd op. Ik kon weerstand bieden, maar uiteindelijk was Matthijs in alles nog een stapje verder dan ik.” Met een knipoog: ,,Er is bij mij dus nog genoeg werk aan de winkel.”

,,Hoewel ik maar drie wedstrijden heb gejudood, was het een vermoeiende dag. Dat komt vooral omdat ik telkens lang moest wachten op de volgende partij. Er waren maar twee matten, bij de voorrondes van de NK nog acht. Mijn eerste wedstrijd was erg intensief. Het zweet droop van me af, maar omdat ik daarna weer twee uur moest wachten, werd mijn lichaam weer ‘koud’. Toen kon ik de warming-up opnieuw doen.”

Guusje Steenhuis ontbrak op de NK. De Graafse sloeg de titelstrijd over. Ze was anderhalve week geleden nog actief op de WK in Tasjkent (Oezbekistan).