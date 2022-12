JVC Cuijk mist groot deel van duel Oranje, maar kan na zege omhoog kijken

Weggesme­ten bierglas zet leven van SSS-voetballer Willem (21) op zijn kop: ‘Mijn zicht is nog 30 procent’

NIJMEGEN - Een ongeluk in een Nijmeegse kroeg zette de wereld van Willem Verstraaten uit Overloon voorgoed op zijn kop. De voetballer van SSS’18 kreeg een stuk bierglas in zijn oog en verloor een groot deel van zijn zicht. ,,Ik had stekeblind kunnen zijn.”

13 november