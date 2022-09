JVC Cuijk werkt ook met tien spelers aan doelsaldo in bekertoernooi

Vorige week won JVC met 7-0 bij het Nijmeegse Oranje Blauw. Nu had Leones uit Beneden-Leeuwen in Cuijk weinig in te brengen. JVC speelde lang met tien spelers, maar won met 6-0.

Boris van den Berg kreeg in de vijftiende minuut een rode kaart, maar JVC was ook met tien man een klasse beter dan Leones, dat dit seizoen nieuw is in het zaterdagvoetbal en in de vierde klasse zal beginnen.