JVC na overwinning terug op kop

JVC moest door ziektes en blessures improviseren met de opstelling en overwon de moeilijke omstandigheden. Via treffers van Silvan de Haas (speler van O19) en Ali Özdemir hadden de Cuijkenaren bij rust een 2-0 voorsprong. In de tweede helft scoorde Waalstad tegen uit één van hun weinige kansen.

Trainer Dennis Straatman was opgelucht over de uitslag: „Het was onze elfde winst. We zijn blij dat op het slechte veld met elftal zonder zes basisspelers toch drie punten konden pakken. Zoals eerder voorspeld, wordt dit een seizoen van de lange adem waarin wij om de prijzen willen spelen.”