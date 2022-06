JVC valt diep in de Gelderse Vallei: ‘We hadden dit niet verwacht’

De opkomst voor het nacompetitieduel in Renswoude lijkt op die in de Champions League. Met een erehaag van jeugdspelers en een zuil met de wedstrijdbal. Bij de pupillenaftrap wordt duidelijk dat doelman Frank Beljaars van JVC Cuijk zich deze middag niet zomaar laat passeren. Als de 8-jarige Britt van de Pol na een geroutineerd een-tweetje met scheidsrechter Eddy de Gier op zijn doel afkomt, is de Cuijkse sluitpost spelbreker. Hij houdt zijn benen tegen elkaar waardoor het meisje ertegenaan in plaats van er doorheen mikt. In de rebound doet Beljaars toch maar sportief een stapje opzij, zodat de pupil van de week alsnog kan scoren.