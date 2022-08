JVC zet vol in op zaterdagvoetbal: komend seizoen zelfs drie teams

Weergaloze comeback Wanroijse baanwiel­ren­ner Heijnen: goud op EK voor beloften

ANADIA - Baanwielrenner Philip Heijnen heeft dinsdag in het Portugese Anadia goud gepakt op het EK baanwielrennen voor beloftes (onder 23 jaar). De 19-jarige Wanroijnaar was met zijn landgenoot Yanne Dorenbos de beste in de koppelkoers.

19 juli