Kanonskogels van Fortissimo zijn handbalsters MHV’81 te machtig

MHV’81 redde het zaterdag niet tegen Fortissimo uit het Utrechtse Cothen. De nummer twee uit de eerste divisie van het handbal was in Mill met 29-25 te sterk voor de nummer acht van de ranglijst.

MHV-speelster Laura Swinkels baalde als een stekker. De Nijmeegse opbouwer miste op een cruciaal moment een strafworp. ,,Het was een behoorlijk zware wedstrijd en ik had de pijp al aardig leeg”, zo verklaarde ze de misser. ,,Als ik raak had geschoten, dan waren we tot op één doelpunt gekomen.”

Coach Lara Gommans treurde niet lang om de gemiste buitenkans. ,,Ook als Laura gescoord had, weet je niet of we langszij hadden kunnen komen. ‘Als’ bestaat wat dat betreft niet.” Ze was op een paar punten ontevreden over het spel van haar ploeg. ,,In de omschakeling waren we niet scherp genoeg. Als je vrij voor het doel komt, moet je scoren en dat deden we een aantal keren niet.”

Bij Fortissimo, dat afgelopen jaar vrijwillig een stapje terugdeed uit de eredivisie, draaide het vooral om de linkeropbouwspeelster. ,,Een heel gevaarlijke schutter, die kanonskogels afvuurt en met veel variatie schiet”, constateerde Gommans. ,,Ze was lastig af te stoppen. Mandekking? Dat past niet in onze spelopvatting.”

Swinkels kwam de topscorer van de Cothense ploeg vaak tegen. ,,Ik sta ook wel in het midden en op links te verdedigen, maar op rechts stond ik vaak tegenover haar”, legde ze uit. ,,Ze scoorde een paar keer uit een spelsituatie, maar vooral met vrije worpen. Fortissimo vormde een muurtje en dan is het lastig om haar te verdedigen. Hooguit kun je proberen het schot te blokkeren. Ik had wel het idee dat we hadden kunnen winnen. We misten scherpte in de afronding.’'

Gommans kon even met de nederlaag. ,,Wij zitten in een leerproces. Daar hoort het omgaan met irritaties bij”, zo verwees ze naar beslissingen van de arbitrage. ,,Fortissimo ging daar veel geroutineerder mee om. Wij moeten nog leren ons niets aan te trekken van de omstandigheden, maar gewoon ons spel blijven spelen.”

