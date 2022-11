Kelderkraker Gassel: afgelopen zondag afgelast, donderdag al ingehaald

JVC verliest voor de derde keer op rij: ‘We creëren te weinig kansen’

EDE - JVC Cuijk is in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal tegen de derde nederlaag op rij aangelopen. Ditmaal was Blauw Geel ’55 uit Ede met 4-0 te sterk voor de Cuijkenaren.

