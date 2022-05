‘Kinderziektes’ bij EGS’20 geen belemmering voor hoopvolle toekomst

ESCHAREN - Er zit nog niemand aan de kassa bij EGS’20, er is voor de wedstrijd tegen Vitesse’08 even geen schrijfgerei te vinden in de sponsorruimte en de omroepinstallatie piept en kraakt bij vlagen.

De kinderziektes van de Graafse fusieclub in opbouw verhinderen deze zondag niet dat het eerste team de tegenstander uit Gennep met 2-0 aan de kant zet. EGS blijft daardoor kansrijk voor het winnen van de tweede periode.

,,Er zijn nog een paar verbeterpuntjes”, zo reageert Rian van de Ven op de oneffenheden rondom de wedstrijd. Ze is een van de drie wedstrijdsecretarissen van de in 2020 opgerichte club en een buitengewoon attente gastvrouw. ,,Maar de organisatie staat en het sportpark ligt er fraai bij.” Ze voegt daaraan toe dat het gras op het hoofdveld nog niet tot volle wasdom is gekomen. ,,Dat duurt een paar jaar. Moeten we geduld mee hebben.”

Strobreed

EGS sloot het vorige door corona afgebroken seizoen af met één schamel punt, maar kreeg een herkansing in de derde klasse. Die pakt de ploeg van coach Remco ten Hoopen met beide handen aan, ook deze middag. De bezoekers uit Gennep ogen voor rust futloos en leggen EGS geen strobreed in de weg. Het is dan ook een klein wonder dat de ruststand slechts 1-0 is. Roel van de Bogaard kopt een strakke voorzet van Tom Gerrits binnen.

In de tweede helft tapt Vitesse uit een ander vaatje. De Gennepenaren zijn de bovenliggende partij, maar tot doelrijpe kansen leidt het overwicht niet. Bij EGS lukt weinig tot niets meer, zodat de wedstrijd een rommelig karakter krijgt. Zeven minuten voor tijd knalt Wessel Kouwenberg uit de draai de bevrijdende 2-0 binnen.

NEC

Hidde Leegstraten heeft geen verklaring voor het grote verschil tussen de eerste en de tweede helft. ,,We zouden na rust gewoon doorgaan zoals in de eerste helft”, zegt de 18-jarige frivole linksbuiten, veelal strak aan de zijlijn te vinden, kalk aan de schoenen. ,,Maar waarom dat na rust niet meer lukte weet ik ook niet.” Leegstraten werd door NEC weggeplukt bij Estria en voetbalde na dat avontuur vier jaar in de onder 17 en onder 19 van Orion uit Nijmegen. ,,Ik ben hier teruggekomen omdat ik graag wilde voetballen met mijn vrienden.”

Ten Hoopen heeft wél een verklaring voor het enorme verschil in kwaliteit tussen de twee helften. ,,Ik heb door blessures veel moeten wisselen. Daardoor moesten we iets anders gaan spelen.” De trainer is tevreden met het resultaat en met de kansrijke positie in de tweede periode. Op termijn hoopt EGS een stabiele tweedeklasser te worden. Als structureel het niveau wordt behaald dat de ploeg voor rust liet zien, dan ziet de toekomst er hoopvol uit voor de inmiddels duizend leden tellende vereniging.