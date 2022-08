KNVB publiceert competitieschema: rentree Volharding in eerste klasse op eigen veld

VOETBAL MAASLANDVIERLINGSBEEK - Volharding maakt op eigen veld zijn rentree in de eerste klasse. De voetbalploeg uit Vierlingsbeek, het hoogst spelende team in het Land van Cuijk, ontvangt Limburgia in de openingsronde van het nieuwe seizoen, op zondag 25 september.

Dat blijkt uit het speelschema dat de KNVB vrijdag heeft gepubliceerd. De indelingen van de competities waren al langer bekend.

Volharding, dat met de titel in de tweede klasse F na vijf jaar terugkeert op het hoogste districtsniveau, gaat op de tweede speeldag op bezoek bij Schaesberg. Op 30 oktober wacht de thuiswedstrijd tegen het ZSV (Zeilberg) van Johan Vullings, de trainer die Volharding vorig seizoen nog naar het kampioenschap leidde.

Derby’s

SSS’18, vorig jaar nog vaandeldrager van de regio als eersteklasser, begint in de tweede klasse G op het eigen sportpark De Raaij tegen Schijndel. Competitiegenoot Olympia’18 krijgt Groesbeekse Boys op visite. De ontmoetingen tussen de buurclubs staan gepland voor 13 november (in Boxmeer) en 2 april (in Overloon).

Streekduels staan er in het lager voetbal genoeg op het programma. Neem de derde klasse D. Daar start het gedegradeerde Vianen Vooruit met EGS’20-thuis en Hapse Boys-uit. In speelronde 2 wacht in die competitie ook het duel in Wanroij tussen Constantia en Excellent uit Oploo. Buurclubs SES en Juliana Mill staan in de vierde klasse H op 4 december voor het eerst tegenover elkaar, in Langenboom.

Opvallend: de tweede klasse G, derde klasse D, vijfde klasse D en vijfde klasse E tellen slechts 22 speelronden, daar waar in de eerste klasse C en vierde klasse F en G voor elk team 26 wedstrijden op het programma staan. De voetbalsters van SSS’18 zitten in een poule van acht en treffen een tegenstander liefst drie keer.

Eerste twee speelronden seizoen 2022-2023

ZONDAGVOETBAL

Zondag 25 september

1C: Volharding-Limburgia, Someren-EHC, EFC-Schaesberg, Chevremont-Deurne, ZSV-De Ster, Susteren-Wittenhorst, Venlosche Boys-Minor.

2G: Olympia’18-Groesbeekse Boys, SSS’18-Schijndel, Eendracht’30-Boekel Sport, Heeswijk-DAW, Prinses Irene-Volkel, Sparta’25-Rhode.

3D: Handel-Venhorst, Vianen Vooruit-EGS’20, Bruheze-Stiphout Vooruit, SV United-Vitesse’08, Excellent-Hapse Boys, Ysselsteyn-Constantia.

4F: Sambeek-Heijen, DSV-EWC’46, VIOS’38-Stormvogels’28, Merselo-Montagnards, Oostrum-Kronenberg, Meterik-SVEB, Lottum/GFC’33-DEV Arcen.

4H: Achilles Reek-Juliana Mill, NLC’03-SCMH, Cito-SIOL, HBV-Achates, Gassel-SES, Milsbeek-Herpinia, FC De Rakt-Festilent.

5D: SVS-VCA, De Zwaluw-SVOC’01, Leunen-Toxandria, Holthees/Smakt-Sporting ST, Astrantia-BVV’27, RKDSO-Resia.

5E: DWSH’18-Fiducia, Odiliapeel-Elsendorp, Nederwetten-OKSV, Boerdonk-Keldonk, FC Uden-WHV, VCO-Olland.

Zondag 2 oktober

1C: Schaesberg-Volharding, Deurne-Venlosche Boys, De Ster-Someren, EHC-EFC, Minor-ZSV, Wittenhorst-Chevremont, Limburgia-Susteren.

2G: Schijndel-Olympia’18, Boekel Sport-SSS’18, Groesbeekse Boys-Heeswijk, Rhode-Prinses Irene, Volkel-Eendracht’30, DAW-Sparta’25.

3D: Constantia-Excellent, Stiphout Vooruit-SV United, Venhorst-Bruheze, Hapse Boys-Vianen Vooruit, EGS’20-Handel, Vitesse’08-Ysselsteyn.

4F: EWC’46-Meterik, SVEB-Oostrum, Kronenberg-VIOS’38, Montagnards-Sambeek, DEV Arcen-Merselo, Stormvogels’28-Lottum/GFC’33, Heijen-DSV.

4H: SCMH-Milsbeek, SES-Achilles Reek, Herpinia-FC De Rakt, SIOL-NLC’03, Juliana Mill-HBV, Festilent-Gassel, Achates-Cito.

5D: Toxandria-De Zwaluw, VCA-Holthees/Smakt, SVOC’01-Astrantia, Sporting ST-Leunen, BVV’27-RKDSO, Resia-SVS.

5E: WHV-DWSH’18, Fiducia-VCO, Keldonk-Nederwetten, OKSV-FC Uden, Olland-Odiliapeel, Elsendorp-Boerdonk.

ZATERDAGVOETBAL

Zaterdag 24 september

3A (Oost): JVC Cuijk-Veenendaal, De Braak-ESA, VVA Achterberg-Waalstad, SKV-Renswoude, Juliana’31-WAVV, ONA’53-Blauw Geel’55.

Zaterdag 1 oktober

3A (Oost): ESA-JVC Cuijk, Renswoude-ONA’53, Advendo’57-Juliana’31, WAVV-SKV, Waalstad-De Braak, Blauw Geel’55-VVA Achterberg.

VROUWENVOETBAL

Zondag 25 september

2G: SSS’18-Geldrop, Amstenrade-RKHBS, Leveroy-DAW, Festilent-Wittenhorst.

Zondag 2 oktober

2G: DAW-SSS’18, Geldrop-Festilent, Wittenhorst-Amstenrade, RKHBS-Leveroy.