Krachttoer Hapse Boys leidt tot handhaving: ‘We waren al dood en begraven’

BEEK - Handhaving is het huzarenstukje van Hapse Boys. De derdeklasser was na nul punten uit twaalf duels door velen afgeschreven. De 2-0 zege in de nacompetitiefinale tegen RKHSV bevestigt de opmars van de laatste maanden.

Na een nieuwe verlenging blijft Hapse Boys actief in de derde klasse. Nicky van der Wijst en Tom Meijer zorgden zondag in Zuid-Limburg voor jubel bij de Brabanders. ,,Ik ben blij én opgelucht dat dit team nog een jaar derde klasse mag spelen”, sprak aanvoerder Van der Wijst. ,,We gaan nu naar De Mulder, de kroeg van deze ploeg. Dat deze handhaving gevierd gaat worden, moge duidelijk zijn”, zei trainer Wilfred Schoonderbeek.

Zijn ploeg heeft in 2022 een krachttoer achter de rug. Met zestien punten uit de laatste twaalf duels werd eerst directe degradatie ontlopen. In de afgelopen vier dagen won het elftal uit Haps twee nacompetitiewedstrijden van 120 minuten. Donderdag namen de Boys de strafschoppen beter dan HBSV (Hout-Blerick).

Kansloos

,,Ik ben supertrots op de jongens”, zei Schoonderbeek dan ook. ,,We waren al dood en begraven. We werden door velen elke wedstrijd kansloos geacht. Maar na de 3-0 overwinning bij Germania van eind maart (de eerste zege in de competitie, red.) kwam het echte geloof in de ploeg, de overtuiging. Let wel: de jongens hebben het hele seizoen keihard gevochten. Die drive zag ik tegen RKHSV weer terug. Deze groep heeft zo’n veerkracht dat we een wedstrijd als deze gewoon om kunnen draaien.”

Van der Wijst onderstreepte die woorden. ,,We hebben het onderste uit de kan gehaald, ook vandaag weer. Hoewel dit de tweede verlenging was in korte tijd had ik op het einde van de reguliere speeltijd het gevoel dat de tegenstander er meer doorheen zat dan wij.”

Quote We hebben het onderste uit de kan gehaald, ook vandaag weer Nicky van der Wijst

Hapse Boys startte niet goed in Beek, waar werd gespeeld omdat Sparta’18 uit Sevenum niet genoeg kantinepersoneel ter beschikking had. Mogelijk dat het zwakke begin ook kwam door de ambiance. ,,RKHSV was met twee bussen gekomen. De opkomst was er een met veel vuurwerk en kabaal”, liet Schoonderbeek weten. Zijn team groeide in de wedstrijd. ,,In de slotfase kwamen we twee keer één op één met de keeper.” Tom Meijer trof de lat, Van der Wijst de paal. ,,Pure pech”, stelde Schoonderbeek.

Dubbele pet

Dat Van der Wijst alsnog scoorde, deed hem niet zoveel. Dat zijn club degradatie afwendde wél. ,,Nicky is ook penningmeester van de supportersclub. Hij heeft een fustje bier beschikbaar gesteld voor dit succes”, zei Schoonderbeek. Van der Wijst lachend: ,,Ik had vandaag nog een dubbele pet op.” Vanaf volgend seizoen niet meer. ,,Of mijn wissel in de rust van de verlenging een publiekswissel was? Dat weet ik niet. Ik had nog net geen kramp. Ik was helemaal kapot. Maar al met al is dit een mooi einde.”