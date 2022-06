Laatste balcontact Kuppen houdt droom DWSH levend: bij return in Sambeek op vakantie

WILBERTOORD - Rens Kuppen heeft de promotiedroom van DWSH’18 levend gehouden. Tegen VV Sambeek maakte hij als invaller in blessuretijd de aansluitingstreffer voor de vijfdeklasser uit Sint Hubert en Wilbertoord: 1-2 in het heenduel van de nacompetitiefinale.

Voor Kuppen was het doelpunt dubbel speciaal. De spits scoorde zondag met een van zijn allerlaatste balcontacten ooit. ,,Dit was het afscheidscadeau van Rens, dat maakt de goal niet alleen belangrijk maar ook mooi”, sprak DWSH-trainer Koen van Berlicum. ,,Rens stopt met voetballen. Hij is er bij de return al niet meer bij. Dan is hij op vakantie met familie. Dat had hij al langer gepland.”

Van Berlicum noemde het doelpunt een mooie beloning: voor het seizoen van Kuppen én voor het spel van zijn elftal tijdens de eerste wedstrijd van de dubbele confrontatie. DWSH bleef ervoor gaan in Wilbertoord, ook na een 2-0 achterstand. Van Berlicum: ,,Sambeek is stug. Een tegenstander die behoudend voetbalt. Maar we hebben laten zien dat we er tegen kunnen scoren. We gaan er zondag dan ook vol vertrouwen heen. En dan zetten we alles op alles voor de winst.”

Volledig scherm © Ed van Alem

Dat vertrouwen is er bij Sambeek ook, stelde routinier Bas Eising na het duel. De maker van de 0-2 (‘die vrije trap vloog er aardig in’) wilde het dan ook niet hebben over de riante uitgangspositie die werd verspeeld in extra tijd. ,,We hebben de eerste stap gezet”, zei de spits, die Roel Derks de 0-1 zag maken. ,,We moeten deze wedstrijd gewoon kopiëren volgende week. Voetballend waren we beter. Bovendien hadden we de betere kansen. We zouden onszelf tekortdoen als we het niet zouden halen.”

Clubgeschiedenis

Daarmee zou Eising met zijn teamgenoten opnieuw geschiedenis schrijven. Hij maakte de promotie van Sambeek van de zesde klasse, de inmiddels vergane keldercompetitie, naar de vijfde klasse in 2014 ook al mee. ,,Het zou hartstikke mooi zijn voor de club als we de eerste promotie naar de vierde klasse zouden kunnen bewerkstelligen, al helemaal tijdens het 90-jarig bestaan. Dit zou dan een soort herhaling zijn. Omdat nu de vijfde klasse het laagste niveau is.”

Door bekenden werd Sambeek zondag op scherp gezet. Niet dat het echt nodig was, maar toch. Eising: ,,We kregen voor de bespreking een motivatiefilmpje van prominenten te zien. Mannen die ooit kampioen zijn geworden met Sambeek of een periodetitel hebben behaald, hadden wat ingesproken. Onder anderen Roy Verblakt en Marco Nabbe, maar ook de voorzitter en familieleden van onze vertrekkende trainer John Klaassens.”