Lars Nabbe (20) moet stoppen met voetballen: Sambekenaar van VVV kampt met hartproblemen

Bij Nabbe werden begin vorig seizoen tijdens een verplichte medische keuring lichte hartklachten geconstateerd. Dat gebeurde enkele maanden nadat de middenvelder zijn eerste profcontract had ondertekend bij de Limburgse eerstedivisionist. De verbintenis, die nog liep tot volgend jaar zomer, is vroegtijdig beëindigd.

Nabbe weet nog niet of hij op lager niveau wel kan blijven spelen. De Brabander ondergaat daarvoor nader onderzoek. Cardiologen hebben hem wel al afgeraden om langer topsport te bedrijven.



En dat is meer dan bitter. Nabbe was voor zijn fysieke problemen namelijk dicht bij een doorbraak in De Koel. Zo zat hij in het seizoen 2020-2021, het laatste van VVV in de eredivisie, als 18-jarige veelvuldig bij de wedstrijdselectie en draaide hij vorig jaar zomer de gehele voorbereiding mee. Een profdebuut bleef uit.