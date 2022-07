Laura Swinkels maakt zich tégen haar eigen ploeg MHV op voor internationale vuurdoop

JVC valt diep in de Gelderse Vallei: ‘We hadden dit niet verwacht’

RENSWOUDE - De opmars van JVC in het zaterdagvoetbal stagneert. De Cuijkse voetbalploeg is door de 2-1 nederlaag, zaterdag, bij Renswoude uitgeschakeld in de play-offs en kan promotie naar de tweede klasse vergeten.

