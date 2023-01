Lieke van Baal schiet Millse handbalsters van MHV naar zege in thriller

Buijssen bewijst zich opnieuw: spits Volharding met tien treffers een van de drie koplopers

VIERLINGSBEEK - Vincent Buijssen is de derde speler in de dubbele cijfers. Na zijn winnende goal tegen Venlosche Boys (0-1) afgelopen zondag staat de spits van Volharding op tien treffers. Hij is met dat aantal gedeeld koploper op de regionale topscorerslijst.

14 december