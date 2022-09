Michiels dokkert voort en overleeft het slagveld van de Graafse Vestingronde

Sander Dijkink zet zondagmiddag kort na de finish van de Vestingronde van Grave zijn fiets tegen de kerk, klampt zich vast aan zijn zadel en strekt moeizaam zijn rug. Enkele tellen later ploft de coureur uit Odiliapeel – eigenaar van een kapsalon in Cuijk – op de grond. Op z’n shirt en broek is de zoutafzetting van 50 kilometer loodzware koers te zien. Zijn vader komt haastig met een bidon met vers water aan. ,,Poh, dit was de zwaarste van het jaar”, is Dijkinks korte samenvatting van de eerste editie van het kersmiscriterium, dat zich kenmerkt door een aantal lastige kasseienstroken.