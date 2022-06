Na de promotie zingen ze bij UDI’19 voor tweede keeper Sem Verhoeven

Verhoeven kijkt vooral trots terug op de promotie van UDI. In de nacompetitiefinale versloeg de voetbalclub uit Uden het Nijmeegse Orion na strafschoppen. ,,Het was een en al euforie nadat Ralph Vos de beslissende penalty pakte”, zegt de tweede keeper van UDI. ,,Eerst op het veld, daarna in de kleedkamer en kantine. Later zijn we ook nog het centrum van Uden in geweest. Daar hebben de jongens voor mijn verjaardag gezongen.”