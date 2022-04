Na een dipje is het vertrouwen tussen Harly en Maartje helemaal terug

‘Ik was blij geweest met een klassering hoog in de middenmoot, rond plek twintig”, vertelt Siemons over haar prestatie. ,,Dit was bizar, in zo’n sterk deelnemersveld. Er stonden ruiters aan de start met ervaring op grote kampioenschappen als de Olympische Spelen. Ik vond het al mooi om daar überhaupt tussen te rijden. Dat het me dan lukt om podium te halen, is niet te bevatten.”