Na maanden is Excellent terug op zondag: ‘Die van ons moeten nog wennen aan het daglicht’

,,Die van ons moeten nog wennen aan het daglicht.” Oploo’s oppersupporter Peter van Duijn schudt lachend zijn hoofd. De eerste helft van zijn voetbalclub Excellent bij EGS’20 (1-3) deze zondagmiddag is allesbehalve attractief. Maar de lootjesverkoper bij thuiswedstrijden zegt het niet alleen daarom. Zijn opmerking is er een met een kwinkslag. Excellent speelt in Escharen voor het eerst sinds eind november weer een competitieduel in de middag.