Na motorongeluk gaat bij Hapse Boys-vleugelflitser Tom Meijer ‘de brommer weer aan’

Tom Meijer rolt de broekspijp van zijn linkerbeen op. Een litteken verschijnt. ,,Het had heel anders kunnen aflopen”, zegt Meijer nadat hij weer normaal op zijn stoel zit. Zijn gedachten gaan terug naar mei vorig jaar. Bij een verkeersongeluk achterop de motor van een vriend breekt hij zijn scheenbeen. ,,Ik weet nog dat ik in de ambulance lag en vroeg of mijn been er nu af moest. Ik had nog nooit zo’n pijn gevoeld in mijn leven.”