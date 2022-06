Na uren sparren met Sjors Ultee is Jeroen Schepens plots assistent bij Fortuna

Dit is een van de jongste assistent-trai­ners in het profvoet­bal: Jeroen Schepens (28) leeft zijn profdroom alsnog

VENLO - Jeroen Schepens zit plots op de bank in het profvoetbal. Als de pas 28-jarige assistent bij VVV. Zijn nieuwe rol in Venlo past in zijn razendsnelle ontwikkeling als trainer.

4 september