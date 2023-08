Niet Achilles’29 maar Vianen Vooruit: SIOL-speler krijgt dispensatie KNVB voor overschrijving na deadline

Volop derby’s in districts­be­ker: SSS’18 en Volharding voor het eerst in tijden weer tegen elkaar

Eindelijk staan buurclubs SSS’18 en Volharding weer tegenover elkaar. De voetbalelftallen uit Overloon en Vierlingsbeek treffen elkaar dit seizoen in de poulefase van de districtsbeker. Ook Olympia’18 (Boxmeer) is door de KNVB bij de twee rivalen in de poule gezet.