Nieuw trainersduo helpt uit clubliefde hockeyers Boxmeer uit de brand

De Vos, net als de twee opvolgers een echte clubman, stopte vanwege fysieke problemen. Hij is geopereerd aan een hernia. ,,We moesten een snelle oplossing vinden en dit was de beste”, zegt Geurts. ,,Ik gaf al één training in de week, ik ga nu samen met Onno beide trainingen doen. We kennen het team goed, dat scheelt. Zowel zijn zoon als mijn zoon speelt erbij.”