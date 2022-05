Nog geen feest bij Constantia: ‘Thuis kampioen worden, is veel leuker’

NIEUW-BERGEN - Constantia laat de eerste kans op de titel liggen door bij Montagnards gelijk te spelen: 1-1. Nu moet het in eigen huis gebeuren. ,,We gaan onszelf belonen.”

,,We hadden de titel vandaag eigenlijk al over de streep willen trekken”, zei afzwaaiend trainer Gert-Jan Reijnen. ,,Maar ik kan de jongens niets verwijten, ze hebben er keihard voor gestreden. En het was prima dat we niet verloren. Ik zeg altijd: ‘Als je niet kunt winnen, moet je zorgen dat je niet verliest’. Dat hebben we gedaan.”

Bovendien: wat is er mooier dan in eigen huis een titelfeest vieren? ,,Thuis kampioen worden, is veel leuker, dus daar gaan we nu voor. We gaan onszelf belonen voor dit fantastische seizoen.”

Een zege was zondag voldoende geweest, omdat nummer twee Achates onderuitging tegen Merselo (3-1). Het gat tussen Constantia en de naaste belager in de vierde klasse G is nu zes punten. De koploper speelt nog drie duels, Achates maar twee. Kortom: de Wanroijenaren hebben nog maximaal een punt nodig om de eerste plaats veilig te stellen.De groen-gelen – zondagmiddag spelend in het rood – begonnen voortvarend aan het duel met Montagnards, dat achtste staat. De ploeg van Reijnen stichtte al snel veel gevaar. Giel Franken kreeg de grootste kans, maar schoot op de keeper.

Onwennig

Na twintig minuten spelen manoeuvreerde rechtsback Stijn van de Steeg zich met een solo door het middenveld én de verdediging van Montagnards. Hij kogelde de bal laag in de linkerhoek: 0-1. Zijn eerste doelpunt voor de hoofdmacht. Het voelde een tikkeltje onwennig. Hij trok een sprint naar de linkerkant, waar hij het doelpunt met zijn toegesnelde teamgenoten vierde. ,,Ik wist niet hoe ik moest juichen”, lachte Van de Steeg na afloop. ,,Het voelde gewoon geweldig.”

Helaas voor Van de Steeg werd zijn treffer niet de winnende. De rappe rechtsvoor Mohamed Rhamaid bekroonde een counter met een krul in de linkerhoek: 1-1.

In de tweede helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd en ontstonden aan beide kanten grote kansen. Gemiste doelpogingen en balverlies leidden tot wat frustratie bij de meegereisde aanhangers. Reijnen deed wat hij kon om zijn ploeg te inspireren, maar de bal ging er niet meer in.

Wereldpot

Conclusie: het ging simpelweg een tandje minder dan in de ‘wereldpot’ van donderdag tegen Milsbeek. Toen werd er met 4-3 gewonnen. Al bleef het nu tegen Montagnards bij slechts één tegentreffer. Reijnen: ,,Terwijl je weet dat ze toch gevaarlijk blijven met die lange ballen. We hebben nog iets om naar toe te werken volgende week.”

Dan is SV Merselo de tegenstander. Dat is de nummer tien. Ondanks die lage klassering verwacht Reijnen een lastig duel. Ook voor Merselo staat er namelijk nog wat op het spel. ,,Dat wordt wel een pittig potje. Wij willen kampioen worden, terwijl zij voor de laatste periode gaan. Toch ben ik ervan overtuigd dat wij dan laten zien dat wij de terechte kampioen zijn.”

Van de Steeg zag wel wat verbeterpunten in het spel van zijn ploeg. ,,Achteraf hebben we zelfs een puntje gewonnen. Achterin was het niet scherp. Daardoor liepen we achter de feiten aan. In de tweede helft hadden we niet meer de energie om de 1-2 te maken.” Zorgen maakt hij zich niet; die titel kan Constantia nauwelijks nog ontgaan. ,,Ik heb er alle vertrouwen in, het komt wel goed.”

Volledig scherm Nieuw Bergen: 15-05-2022; DG_Foto. Voetbal: Montagnards - Constantia © Ed van Alem