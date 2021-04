Nu krijgt topjudoka Guusje Steenhuis uit Grave wel een ticket voor de Olympische Spelen

‘Onthoofd’ FAST komt ook op eigen veld tekort tegen VCN

28 maart GENNEP - De volleybalsters van eredivisionist FAST gingen voor de tweede keer dit seizoen ten onder tegen VCN. Opnieuw met 3-1. De nederlaag in de degradatiepoule van zondagmiddag op eigen veld is alleen in niets te vergelijken met die in de reguliere competitie.