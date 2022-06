Olympia start 1 augustus, Jan Pruijn leidt vijf dagen later eerste training Volharding

Volharding begint in dezelfde week als buurman Olympia, SSS’18 start acht dagen later op. Zo zwaait op zaterdag 6 augustus trainer Jan Pruijn voor het eerst de scepter bij de Vierlingsbeekse formatie. Bij Volharding, dat na de titel in de tweede klasse F en de degradatie van SSS uit de eerste klasse D komend seizoen de hoogst spelende ploeg is in het Land van Cuijk, geldt Pruijn als de opvolger van coach Johan Vullings.