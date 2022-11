Olympia voorkomt eerste nederlaag, EGS maakt einde aan slechte reeks en Volharding is koppositie kwijt

VOETBAL MAASLANDMOOK - Olympia’18 heeft zijn eerste nederlaag in de tweede klasse G ternauwernood kunnen voorkomen. De formatie uit Boxmeer poetste zondag kort voor tijd tegen het Mookse Eendracht’30 een achterstand weg via een intikker van Joep Weijers: 1-1.

De wedstrijd op het Mookse sportpark de Maasvallei begon stroef, waarbij de duels vooral in het midden van het veld werden uitgevochten. Grote kansen bleven lang uit en beide ploegen maakten geen gebruik van de luttele mogelijkheden die ze creëerden. Zo belandde een hard schot van Joep Weijers vol in het zijnet na een uitbraak over de flank.

Na rust kreeg Olympia het zwaar. Enorme mogelijkheden voor de Mookenaren volgden elkaar op. Na tien minuten in de tweede helft werd het 1-0. Eendracht-spits Daley Hoogakker krulde een vrije trap vanaf 20 meter fenomenaal binnen. Het was pas de tweede treffer die goalie Jasper Görts dit seizoen moest slikken.

De bezoekers uit Boxmeer gingen na de tegentreffer op zoek naar een doelpunt. Die kwam vijf minuten voor tijd via Weijers, die het laatste tikje kon geven aan de bal die op de doellijn bleef liggen: 1-1.

EERSTE KLASSE

Volharding is lijstaanvoerder af

Volharding is geen koploper meer in de eerste klasse C. De voetbalploeg uit Vierlingsbeek is door het gelijkspel bij Someren (1-1) van zondagmiddag gezakt naar de derde plaats op de ranglijst.

Brent Achten bezorgde Volharding een punt in Someren. De middenvelder rondde na een klein halfuur een fraaie aanval af. Daarmee maakten de gasten een achterstand die was ongelopen door een treffer van Luc Bouwmans ongedaan.

Volharding mocht zich gelukkig prijzen met het gelijkspel. De thuisploeg kreeg in het resterende deel van de wedstrijd de betere kansen. Zo raakte Koen de Louw de bovenkant van de lat en Nick de Louw de kruising.

DERDE KLASSE

Bisseling maakt einde aan zwakke reeks EGS

EGS’20 heeft eindelijk weer eens gewonnen. Na één schamel punt uit de laatste vier wedstrijden was de fusievereniging zondagmiddag in de derde klasse D te sterk voor Venhorst: 1-0 in Escharen.

Sander Bisseling kroonde zich tot matchwinnaar op sportpark De Kranenhof. De aanvoerder van promotiepretendent EGS profiteerde in de eerste helft van miscommunicatie in de Venhorstse defensie.

Lars Paters was de uitblinker bij EGS. De doelman, teruggekeerd van een kniekwetsuur, redde na rust meermaals fraai. Eerst had hij een fantastische reactie in huis op een kopbal van Venhorst-aanvoerder Rens van Sleeuwen. Daarna voorkwam hij een eigen doelpunt van rechtsback Giel Gerrits en hield hij Jaap Kanters en Finn van der Horst van scoren af.

VIERDE KLASSE

Moos Hendrix uitblinker bij HBV

De derby tussen Gassel en HBV in de vierde klasse H is een prooi geworden voor de uitclub uit Beers. Met dank aan uitblinker Moos Hendrix wonnen de bezoekers zondagmiddag met 0-3.

Een minuut voor rust was Hendrix met een van richting veranderd afstandsschot verantwoordelijk voor de 0-1. Een halfuur daarvoor miste de middenvelder een penalty, nadat Jeroen Bardoel was neergelegd in het strafschopgebied.

Vijf minuten na de pauze kreeg Hendrix de bal in het vijandelijke doelgebied en klopte in de korte hoek Gassel-doelman Sjors Cuppen, die zijn ploeg een paar keer knap op de been hield met uitstekende reddingen. De 0-3 viel vlak voor het eindsignaal. Kevin Hendriks kon eenvoudig uit een strakke voorzet van Hendrix binnentikken bij de tweede paal.

Het gepromoveerde HBV houdt door de zege aansluiting met de bovenste plekken in 4H. Het team van Lucien Roeffen staat op de vijfde plaats. Gassel bezet met drie punten de voorplaatste plek.

VROUWENVOETBAL

SSS’18 dankt uitblinkende keepster

De voetbalsters van SSS’18, koploper in de tweede klasse, speelden zondag in Overloon gelijk tegen achtervolger Amstenrade: 2-2. En dat was niet in de laatste plaats te danken aan SSS-doelvrouw Danjel Cornelissen. Met puike reddingen zorgde zij ervoor dat de ploeg van trainer Jan van Oijen een punt overhield.

De thuisclub startte voortvarend. Binnen tien minuten was het 2-0 dankzij topscorer Rian Eickmans. Richting het rustsignaal namen de Limburgse vrouwen het heft in handen en voorkwam Cornelissen tot driemaal toe een tegendoelpunt.

In de tweede helft hield Amstenrade het initiatief. Cornelissen redde wat er te redden viel, maar tegen een knal in de bovenhoek van Seray Tubée was ze kansloos. Na matig uitverdedigen van SSS wipte Lidy Dummers de bal over de Overloonse doelvrouw: 2-2.

Straks meer...