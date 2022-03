Olympia winkelt weer in Groesbeek: eerst bij Achilles, nu bij De Treffers

Weijers is alweer de derde zomeraanwinst van Olympia. De 20-jarige middenvelder volgt het spoor van keeper Niek van Dijk en aanvaller Teun Lemmen. Dat duo komt komende zomer ook over uit Groesbeek, alleen dan niet van De Treffers maar van hoofdklasser Achilles’29.

,,Vanaf december zijn we met elkaar in gesprek”, vertelt Arie Peters, bestuurslid technische zaken van Olympia. ,,Het goede gevoel dat zowel Joep als de club aan de gesprekken heeft overgehouden en het feit dat Joep bij Olympia oude bekenden in de selectie aantreft, maakt dat hij zijn keuze op ons heeft laten vallen. Daar zijn we blij mee.”