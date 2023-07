Ook voor ex-motorcrosser Geurts zijn de bochten bij Daags na de Tour te glad

Voetbal Maasland Wie wordt regiotop­sco­rer in Maasland? De koploper zit bevend in de wachtkamer

Frank Havens is topscorer van het Land van Cuijk en Gennep. In ieder geval tot Pinksteren. De spits van Toxandria kan maandag zomaar achterhaald worden. Zijn concurrenten komen nog in actie. Hij niet.