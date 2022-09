Opgave Waalstad gooit programma JVC overhoop: in de winter een maand geen wedstrijd

Het opgeven van Waalstad gooit het speelschema van JVC overhoop. De ploeg van trainer Dennis Straatman heeft nu min of meer een dubbele winterstop. Na de thuiswedstrijd tegen ESA op 11 februari, het vierde competitieduel in het nieuwe jaar, is JVC een maand vrij, mede vanwege carnaval en een beker-/inhaalronde. ,,Ik ben voorstander van een klasse met twaalf teams, maar dit is een beetje onhandig”, reageert Straatman.