Opstootjes, rookpotten en een gemolesteerde strafschopstip: derby Excellent-DSV is bekerduel op leven en dood

Mentale problemen? Meeste leidingge­ven­den nemen je waarschijn­lijk niet aan

Een angststoornis, een burn-out of depressieve klachten. Bijna de helft van de Nederlanders krijgt ermee te maken. Is het dan slim om dit aan je (toekomstige) werkgever te melden of kan je het beter voor jezelf houden? Promovenda Kim Janssens van Tilburg University zocht het uit.

16 september