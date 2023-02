Oud-NEC’er Bart Ebbers stapt over van De Treffers naar OSS’20

Ebbers speelt pas sinds afgelopen zomer in Groesbeek. Via de tweededivisionist hoopte hij op een terugkeer naar het profvoetbal. Maar bij De Treffers is zijn uitzicht op speeltijd minimaal. Zo kwam hij in de competitie pas vier duels binnen de lijnen: drie invalbeurten, één basisplaats (in totaal 131 speelminuten).